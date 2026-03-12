Бобслеисты из Московской области завоевали пять медалей на первенстве России
Подмосковные спортсмены успешно выступили на первенстве России по бобслею среди юниоров до 27 лет, завоевав золотую, серебряную и три бронзовые награды. Соревнования проходят с 6 по 12 марта в Сочи в рамках государственной программы «Спорт России», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях двоек победу одержал экипаж Степана Дубинко и Владислава Скулина, представляющих областной Центр олимпийских видов спорта. Серебро — у команды из Краснодарского и Красноярского краёв. Бронзовым призёром стал Данила Курилин (ЦОВС), выступавший в паре с Леонидом Михневичем из Красноярского края.
В четвёрках бронзу завоевали Степан Дубинко, Владислав Скулин, Данила Курилин и Даниил Кулешов. Первое и второе места остались за экипажами из Москвы и Краснодарского края.
Среди юниорок в двойках серебряной медали удостоена Нина Клименко (ЦОВС), выступавшая вместе с Алиной Колобовой из Красноярского края. Первое место занял московский экипаж, третье — дуэт из Орловской области и Башкортостана.
В дисциплине «монобоб» Клименко стала бронзовым призёром, уступив спортсменкам из Орловской области и Москвы.
