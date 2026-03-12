Бобслеисты из Московской области завоевали пять медалей на первенстве России

12 марта 2026, 17:05

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены успешно выступили на первенстве России по бобслею среди юниоров до 27 лет, завоевав золотую, серебряную и три бронзовые награды. Соревнования проходят с 6 по 12 марта в Сочи в рамках государственной программы «Спорт России», ​сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.