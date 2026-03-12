Подмосковная лыжница Сумеркина стала призёром чемпионата России по фристайлу
Воспитанница подмосковного Центра олимпийских видов спорта Станислава Сумеркина завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по фристайлу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Награду подмосковная спортсменка получила по итогам соревнований в дисциплине «акробатика» среди женщин.
«Станислава уверенно прошла трассу и набрала 55,14 балла, что обеспечило ей третье место. Золотую медаль получила представительница Красноярского края, набравшая 81,27 балла, а серебро выиграла спортсменка из Башкортостана с 60,68 балла», — говорится в сообщении.Чемпионат России по фристайлу проводился территории спорткомплекса «Подолино» в Ярославской области с 6 по 10 марта.
