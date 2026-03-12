В деревне Гаврилково под Сергиевым Посадом построят ФОК с катком

12 марта 2026, 15:45

оригинал Фото: istockphoto.com/FamVeld

Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком построят в деревне Гаврилково Сергиево-Посадского округа. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок в конце февраля.





«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, внести изменения в подготовленную ранее проектную документацию и построить ФОК общей площадью около 5 900 квадратных метров», — говорится в сообщении.