В деревне Гаврилково под Сергиевым Посадом построят ФОК с катком
Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком построят в деревне Гаврилково Сергиево-Посадского округа. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок в конце февраля.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, внести изменения в подготовленную ранее проектную документацию и построить ФОК общей площадью около 5 900 квадратных метров», — говорится в сообщении.Завершить работы планируется в 2028 году.
Начальная цена лота составляет 854 миллиона 108 тысяч 889 рублей 16 копеек. Заявки принимаются до 18 марта.