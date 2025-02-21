Бобслеисты из Подмосковья завоевали четыре медали «Гонки чемпионов»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали три золотые и одну серебряную медали на всероссийском турнире по бобслею «Гонка чемпионов». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В соревнованиях двухместных экипажей у мужчин уверенную победу одержал тандем Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева. Ещё один подмосковный бобслеист Александр Ефимов занял второе место, выступая с Кириллом Голубевым из Краснодарского края. Среди женских двухместных экипажей лучшее время показала подмосковная спортсменка Снежана Трофимец вместе с Надеждой Сергеевой из Красноярского края», – рассказали в ведомстве.В соревнованиях четырёхместных экипажей победил квартет спортсменов из Московской области. По второй золотой награде завоевали Ростислав Гайтикевич, Алексей Лаптев и Александр Ефимов. Первую медаль высшего достоинства на «Гонке чемпионов» записал в свой актив Павел Травкин.
Всероссийский турнир по бобслею и скелетону «Гонка чемпионов» состоялся в Сочи в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Пловцы из Подмосковья
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Лора Луганская