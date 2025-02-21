Пловцы из Подмосковья завоевали две медали на первом этапе Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области Евгений Рылов и Евангелина Шейнина на первом этапе Кубка России по плаванию в Калининграде, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Шестнадцатилетняя представительница Московской области Евангелина Шейнина также завоевала бронзовую награду в заплыве 50 метров на спине, её результат — 29,11 секунды. От победительницы — Алины Гайфутдиновой из Калужской области — она отстала на 1,01 секунды, а от занявшей второе место Дарьи Устиновой из Новосибирской области — на 0,06 секунды.«Титулованный пловец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов поднялся на третью ступень пьедестала почёта по итогам заплыва на спине на 50 метров с результатом 25,81 секунды. Золотую медаль заплыва завоевал спортсмен из Мурманской области Павел Самусенко, его результат — 24,78 секунды. А серебро взял Данил Закожурников из Новосибирской области, преодолевший дистанцию за 25,78 секунды», — говорится в сообщении.
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