Пловцы из Подмосковья завоевали две медали на первом этапе Кубка России

«Титулованный пловец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов поднялся на третью ступень пьедестала почёта по итогам заплыва на спине на 50 метров с результатом 25,81 секунды. Золотую медаль заплыва завоевал спортсмен из Мурманской области Павел Самусенко, его результат — 24,78 секунды. А серебро взял Данил Закожурников из Новосибирской области, преодолевший дистанцию за 25,78 секунды», — говорится в сообщении.

