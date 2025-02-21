Команды Медийной лиги примут участие в турнире по уличному хоккею в Красногорске

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«В двух медийных дивизионах турнира по Pond Hockey сыграют ХК NBSK, Hockey Brothers, команда известного комика и шоумена Азамата Мусагалиева ХК «10», спортивного функционера и организатора бойцовского промоушена Fight Nights Global Камила Гаджиева TruFighters, а также команда «Х17», основанная дочерью великого советского хоккеиста Валерия Харламова. В медиадивизион также заявлены ХК «Первые», ЖХК «Авангард» из Домодедова и ХК «Авангард» из Балашихи», – отметили в ведомстве.Заявки на турнир подали 32 команды, в том числе команда Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Призовой фонд по итогам турнира будет распределен между командами, занявшими места на пьедестале: за 1 место – 80 тыс. рублей, за 2 место – 40 тыс. и за 3 место – 30 тыс. рублей.
Турнир пройдёт 23 февраля по адресу: Красногорск, ул. Пионерская, 31, стадион «Зоркий».
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Лора Луганская