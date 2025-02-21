Команда из Королёва вновь завоевала Кубок Патриарха по русскому хоккею

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда «Спортивной школы олимпийского резерва «Королёв» второй год подряд завоевала Кубок Патриарха Московского и всея Руси по хоккею с мячом. В турнире участвовали юноши 12-13 лет, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Финал традиционно прошёл на Красной площади. За почётный трофей турнира юные хоккеисты из Подмосковья боролись с командой из Архангельска и одержали уверенную победу – 2:0. Это первый случай в истории турнира, когда несколько лет подряд триумфатором становится один коллектив.
Лучшим игроком турнира признали хоккеиста из Подмосковья Марка Шергина. Его одноклубник Данила Шергин назван самым молодым игроком соревнований.
Всего за почётный трофей боролись девять команд из Королёва, Архангельска, Луганска, Первоуральска, Ульяновска, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска и Кирова.
В этом году юбилейный 15-й Кубок Патриарха Московского и всея Руси был посвящён 80-летию Великой Победы. Участниками стали более 500 юных спортсменов из шести федеральных округов.
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«Играть в такой снегопад крайне сложно. Год назад мы прошли дистанцию без очковых потерь, а в этом сыграли вничью в первом же матче с Первоуральском. Была вероятность не дойти до финала, но рад, что ребята – снова чемпионы! Они много трудились и сдали этот экзамен на Красной площади на пятёрку», – поделился эмоциями главный тренер «СШОР Королёв» Дмитрий Леонов.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Лучшим игроком турнира признали хоккеиста из Подмосковья Марка Шергина. Его одноклубник Данила Шергин назван самым молодым игроком соревнований.
Всего за почётный трофей боролись девять команд из Королёва, Архангельска, Луганска, Первоуральска, Ульяновска, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска и Кирова.
В этом году юбилейный 15-й Кубок Патриарха Московского и всея Руси был посвящён 80-летию Великой Победы. Участниками стали более 500 юных спортсменов из шести федеральных округов.
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Лора Луганская