В Подмосковье запустили программу высокотехнологичной реабилитации бойцов СВО

12 декабря 2025, 20:50

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье начала работу уникальная программа реабилитации для участников спецоперации. О ней подробно рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Бойцы из разных регионов России получили возможность восстанавливаться с помощью современного аудиовизуального комплекса «ФЛОУ». Он предлагает инновационные методы психологической, когнитивной и физической нейрореабилитации.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Комплекс включает высокотехнологичные виртуальные программы, разработанные квалифицированными неврологами, врачами-психиатрами и клиническими психологами. Программы направлены на достижение высокого терапевтического эффекта, который сохраняется даже при отсроченном наблюдении за пациентами.

«Использование технологий виртуальной реальности в сочетании с биологической обратной связью позволяет участникам СВО улучшить физическое и психологическое состояние, значительно повысить качество жизни. Реабилитация проходит в комфортной атмосфере, что помогает быстрее адаптироваться к мирной жизни», – рассказали в ведомстве.