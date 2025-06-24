Богородский завод получил 7,5 млн рублей, повысив производительность труда
На предприятии «ПО ВЕГА» в Богородском городском округе успешно завершили пилотный проект по повышению производительности труда. Целью была оптимизация производства снегозадержателей и кровельных ограждений, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Рабочая группа предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области провела анализ производственных процессов и усовершенствовала их. По итогам реализации проекта «ПО ВЕГА» достигло заметных результатов. Так, выработка сотрудников увеличилась более чем на 13%. Время протекания производственного процесса сократилось на 10%, объёмы незавершённого производства – на 10%. Предприятие получило экономический эффект в 7,5 млн рублей», – рассказали в министерстве.Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», нужно подать заявку на ИТ-платформе. Производительность.рф
Работа проходит в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».