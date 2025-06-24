Жители Подмосковья пообщаются с роботами на фестивале искусственного интеллекта

24 июня 2025, 21:50

оригинал Фото: пресс-служба компании «Корпорация роботов»

Жители Московской области 28 июня смогут принять участие в мастер-классах и пообщаться с роботами на фиджитал-фестиваля «Мир глазами ИИ». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.







«Фестиваль, организованный инновационной компанией «Корпорация роботов», состоится в саду «Эрмитаж». Вход будет свободным. Знакомство с роботами начнётся в 16 часов. Например, посетители смогут познакомиться с роботом Борисом. Он очень общительный и готов поговорить с желающими в режиме реального времени. Также у гостей появится возможность поиграть с Робособакой. Шустрое и весёлое животное будет радо пообщаться к каждым – дать лапу, поиграть и даже исполнить танец», – рассказали в министерстве.