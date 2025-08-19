Бойцы и ветераны ОМОНа «Русич» отметили годовщину образования отряда
ОМОН «Русич» отметил 31-ю годовщину со дня образования отряда. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На праздник собрались руководство подмосковного главка Росгвардии, ветераны подразделения, представители взаимодействующих силовых структур, духовенства, семьи сотрудников и приглашённые гости.
«За 31 год отряд прошёл серьёзный путь. Менялось время, но задачи остаются прежними – защита государства и граждан. Особые слова признательности – ветеранам, которые заложили славные традиции отряда. Желаю вам крепкого здоровья, твёрдости духа и оптимизма», – сказал начальник Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Сергей Новичков.Около 20 сотрудников получили медали, почётные грамоты и подарки.
Собравшиеся почтили память погибших при исполнении служебного долга товарищей минутой молчания, возложили цветы к монументу, установленному на территории отряда.
ОМОН «Русич» был создан 19 августа 1994 года. Бойцы отряда оказывают силовую поддержку правоохранителям, охраняют общественный порядок и безопасность граждан, участвуют в задержании преступников и лиц, находящихся в розыске. Более 400 сотрудников подразделения награждены государственными наградами.
С начала года сотрудники спецподразделения выполнили более 1,8 тыс. служебно-боевых задач. За это время по подозрению в совершении преступлений задержано свыше 300 человек.