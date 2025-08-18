В Егорьевске задержали двух мужчин за незаконный вылов около 20 кг рыбы

18 августа 2025, 12:06

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Двух мужчин, подозреваемых в вылове рыбы в запрещённом месте, задержали в Егорьевске сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Тревожная кнопка сработала на одном из охраняемых рыбокомбинатов. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что на территорию хозяйства незаконно проникли двое мужчин, выловили около 20 килограммов рыбы, погрузили улов в машину и уехали.





«Сотрудники Росгвардии установили приметы подозреваемых и вскоре заблокировали их машину», — говорится в сообщении.