Росгвардейцы задержали на подмосковном рыбокомбинате злостного браконьера
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Егорьевского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в вылове рыбы в запрещённом месте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Росгвардейцы получили сигнал тревоги с одного из охраняемых рыбокомбинатов. Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка выяснили, что нарушитель незаконно проник на территорию хозяйства, выловил около 35 кг рыбы и скрылся на мопеде», – рассказали в пресс-службе.Установив приметы подозреваемого, росгвардейцы начали розыск. Через некоторое время они остановили транспортное средство, водитель которого подходил под описание.
Задержанным оказался 41-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности. Его передали в полицию для дальнейшего разбирательства.