Росгвардейцы пресекли в Мытищах попытку кражи из супермаркета на 3 тыс. рублей
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Мытищинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже товаров из сетевого супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«На маршруте патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги с одной из охраняемых торговых точек в Шараповском проезде. Как выяснилось, неизвестный сложил в корзину продукты более чем на 3 тыс. рублей и попытался выйти из магазина, не оплатив их», – рассказали в пресс-службе.Росгвардейцы задержали нарушителя. Им оказался 27-летний приезжий. Мужчина передали полицейским для дальнейшего разбирательства.