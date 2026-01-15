Социальный центр «Орехово-Зуевский» отметил свое 25-летие

15 января 2026, 10:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

Социальному центру «Орехово-Зуевский» — 25 лет. За это время учреждение выросло из одного центра в крупную систему соцподдержки, которая сегодня охватывает Орехово-Зуевский и Богородский городские округа. Центр входит в число самых крупных и востребованных в Московской области, сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.





Со дня основания учреждением руководит Алла Белова. Более половины своей жизни она посвятила социальной сфере, а последние 25 лет развивает социальный центр. Под её руководством команда расширила сеть филиалов, запустила новые форматы помощи и сделала центр пилотной площадкой для ключевых региональных проектов соцзащиты.



Сегодня социальный центр объединяет более десяти филиалов, которые работают в шаговой доступности для жителей. Здесь реализуют программы ранней помощи детям, комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, поддержки родителей особенных детей, в том числе проект «Мамино время». В числе знаковых направлений — мастерские «Империя ремёсел», тренировочные квартиры с сопровождаемым проживанием, система персональных помощников и долговременного ухода за пожилыми.



Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области Центр развивает и уникальные форматы. Среди них — клуб для людей с деменцией, волонтёрские проекты и помощь участникам специальной военной операции. Недавно учреждение открыло новый филиал в посёлке Обухово Богородского округа, где дети и взрослые могут пройти реабилитацию рядом с домом.



В Орехово-Зуеве, Куровском и Ликино-Дулеве работают восстановительно-оздоровительные программы. Специалисты помогают людям после инсультов и ковида, проводят логопедическую и физическую коррекцию, реализуют курсы «Здоровые глаза», «Здоровые ноги» и направление «Санаторий на дому».



Одним из самых масштабных направлений стал губернаторский проект «Активное долголетие». За время его реализации в Орехово-Зуевском округе к занятиям, экскурсиям, фестивалям и образовательным программам присоединились более 16 000 жителей старшего возраста.

Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области Сегодня в соццентре работают 560 сотрудников. Команда регулярно повышает квалификацию, внедряет современные подходы в социальной работе и представляет учреждение на муниципальных, региональных и федеральных конкурсах.



«25 лет — это не просто дата, это огромный путь, который мы прошли вместе с нашими сотрудниками, подопечными и партнёрами. За это время центр стал местом, где помогают, поддерживают и верят в возможности каждого человека. Мы не останавливаемся и продолжаем развиваться, чтобы отвечать на новые вызовы времени», — отметила директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова.