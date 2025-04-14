Боксеры из Московской области выиграли шесть медалей на первенстве России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Подмосковья выиграли шесть медалей на первенстве России по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет. У команды теперь одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На турнире среди девушек первое место заняла Ксения Вишневская из Королёва, которая была лучшей в весовой категории 48 кг. Виктория Климова из Домодедова завоевала серебряную медаль в весовой категории 46 кг, а Алёна Дузенко из Воскресенска получила бронзовую медаль в весовой категории 75 кг.
Среди юношей две серебряные медали завоевали Спартак Петросян из Королёва (весовая категория 46 кг) и Давид Карабабаев из Чехова (весовая категория 63 кг). Бронзовую медаль в весовой категории 48 кг получил Тигран Нахатакян из Химок. Кроме того, Давид Карабабаев был удостоен специального приза «За волю к победе».
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Среди юношей две серебряные медали завоевали Спартак Петросян из Королёва (весовая категория 46 кг) и Давид Карабабаев из Чехова (весовая категория 63 кг). Бронзовую медаль в весовой категории 48 кг получил Тигран Нахатакян из Химок. Кроме того, Давид Карабабаев был удостоен специального приза «За волю к победе».
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Первенство России стало для молодых спортсменов отборочным этапом на европейские соревнования. В рамках первенства России по боксу прошёл мастер-класс, который провёл заслуженный мастер спорта России и чемпион мира по боксу среди профессионалов Фёдор Чудинов.
Первенство России по боксу среди подростков 15–16 лет проходило в Суздале с 2 по 12 апреля 2025 года. В нём участвовали 530 спортсменов из разных регионов страны.
Турнир проводился в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта.
Турнир проводился в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта.
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Дайана Хусинова