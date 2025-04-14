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Боксеры из Московской области выиграли шесть медалей на первенстве России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Спортсмены из Подмосковья выиграли шесть медалей на первенстве России по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет. У команды теперь одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды, ​сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На турнире среди девушек первое место заняла Ксения Вишневская из Королёва, которая была лучшей в весовой категории 48 кг. Виктория Климова из Домодедова завоевала серебряную медаль в весовой категории 46 кг, а Алёна Дузенко из Воскресенска получила бронзовую медаль в весовой категории 75 кг.

Среди юношей две серебряные медали завоевали Спартак Петросян из Королёва (весовая категория 46 кг) и Давид Карабабаев из Чехова (весовая категория 63 кг). Бронзовую медаль в весовой категории 48 кг получил Тигран Нахатакян из Химок. Кроме того, Давид Карабабаев был удостоен специального приза «За волю к победе».

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Первенство России стало для молодых спортсменов отборочным этапом на европейские соревнования. В рамках первенства России по боксу прошёл мастер-класс, который провёл заслуженный мастер спорта России и чемпион мира по боксу среди профессионалов Фёдор Чудинов.

Первенство России по боксу среди подростков 15–16 лет проходило в Суздале с 2 по 12 апреля 2025 года. В нём участвовали 530 спортсменов из разных регионов страны.

Турнир проводился в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта.

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#подмосковье
Лечение в Детском центре им. Л. Рошаля прошли пациенты из 76 регионов
14 апреля 2025, 10:00

Татьяна Шаповаленко (Фото: пресс-служба МОРО) ЕР

В многопрофильном Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске побывали пациенты из 76 регионов России. А благодаря технологиям телемедицины врачи помогают лечить детей во всех регионах страны, сообщила главврач клиники Татьяна Шаповаленко.
«У нас сейчас уже есть пациенты из 76 регионов. То есть где-то около 15% стационарных пациентов – из других регионов России, не только из Москвы, но и из самых отдалённых, из Владивостока, Хабаровска, Алтайского края. У нас лечится очень много детей с Северного Кавказа. География очень широкая», – рассказала Шаповаленко в интервью РИА Новости.
По её словам, специалисты центра также ездят в разные города обмениваться опытом. Многие врачи участвуют в федеральных конференциях, проводят на своей базе такие мероприятия и дни открытой хирургии.

По оценке Шаповаленко, ДКЦ постепенно становится в один ряд с лучшими детскими центрами, детскими клиниками страны.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв празднует юбилей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечает 55-летие
14 апреля 2025, 09:58

Андрей Воробьев (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

14 апреля глава Подмосковья Андрей Воробьев отмечает свой 55-й день рождения.
Благодаря усилиям губернатора, в регионе эффективно функционируют механизмы обратной связи с населением, а также реализуются масштабные программы по строительству и ремонту дорог, медицинских учреждений, школ и детских садов.

Коллектив «Радио 1» от всей души поздравляет главу Московской области с юбилеем и желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях!

Неустанный труд, преданность делу и глубокое понимание нужд жителей Подмосковья вызывают искреннее уважение. Под руководством Андрея Воробьева Московская область активно развивается, реализуются масштабные проекты в экономике, социальной сфере, инфраструктуре и благоустройстве.

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#благоустройство
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#андрей воробьёв
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В Подольске на голосование в системе ГИС ЖКХ могут перейти более 700 домов
14 апреля 2025, 09:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Собственники жилья более чем 700 многоквартирных домов в Подольске могут перейти на электронное голосование через государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ, такая система исключает возможность фальсификации протоколов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В первом квартале текущего года на цифровые собрания собственников жилья были переведены 266 многоквартирных домов округа. Всего в адресный перечень включено 729 домов.

«Особое внимание уделим неуверенным пользователям гаджетов. Для этого предусмотрена возможность проголосовать через МФЦ. Этой услугой уже воспользовались 23 человека. Будем постепенно внедрять электронный формат голосования в повседневную практику», — заявил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Он также отметил важность разъяснительной работы среди жителей округа для эффективного перехода к новой форме собраний собственников жилья.

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#мкд
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В Подольске благоустроят территорию у монумента павшим воинам
14 апреля 2025, 09:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Территорию возле монумента «Вечная память всем павшим в боях за Отечество» на кладбище «Лемешово» в Подольске благоустроят, кроме того, в порядок приведут братские могилы и памятники воинам на двух других кладбищах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Приводим в порядок памятники, обновляем покрытие, восстанавливаем надписи. Все плановые мероприятия будут завершены ко Дню Победы», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
У монумента «Вечная память всем павшим в боях за Отечество» планируется заасфальтировать площадки, установить лавочки и урны, провести ландшафтные работы. А воинские мемориалы и братские могилы, расположенные на кладбищах «Климовское-2» и «Красная горка-1», почистят, покрасят, отшлифуют гранитное покрытие, а также починят или заменят тротуарную плитку.

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Жителя Ступина задержали за кражу из кассы магазина по записям с видеокамер
14 апреля 2025, 09:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Полицейские задержали 43-летнего ранее судимого жителя округа Ступино по подозрению в краже денег из кассы местного магазина, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что мужчина, находясь в магазине, торгующем табачной продукцией, обратил внимание, что продавец занят другим покупателем. Воспользовавшись этим обстоятельством, злоумышленник вытащил деньги из кассы», — говорится в сообщении.
С помощью запись с камер видеонаблюдения полицейские смогли установить личность похитителя и задержали его по месту жительства. При обыске в квартире задержанного были обнаружены похищенные из кассы деньги.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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