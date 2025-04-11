Можайская самбистка Мишечкина получила звание мастера спорта

Фото: пресс-служба администрации Можайского м. о.
Воспитаннице Можайской спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Варваре Мишечкиной присвоено звание «Мастер спорта России». Об этом сообщил в пресс-службе администрации Можайского муниципального округа.
«Среди достижений спортсменки – победы на областных, зональных и федеральных турнирах по самбо и дзюдо. Тренирует самбистку мастер спорта, тренер высшей категории Алексей Павлов. Дважды воспитанницы школы становились чемпионками мира: Анастасия Шинкаренко в 2015 году и Карина Черевань – в 2022-м. В этом году Карина во второй раз подтвердила звание чемпионки России в весовой категории 65 кг. Теперь ей предстоит защищать честь страны на мировом турнире», – отметили в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации Можайского м. о.
Как рассказали в администрации, в Можайске – одна из самых сильных в стране школ самбо. Единоборствами занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров.
Ребята занимают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. Можайские спортсмены входят в сборные Московской области и России.
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