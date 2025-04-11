Спортсменки из Лобни взяли четыре золота на турнире по эстетической гимнастике

Фото: пресс-служба г. о. Лобня
Представительницы Лобни завоевали четыре золотые медали на традиционном турнире «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Все девочки занимаются в Центре эстетической гимнастики под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной. Они добавили в копилку центра четыре золота. Победу одержали команды «Аника» среди участниц 6-8 лет, «Элис» (8-10 лет), «Адель» (10-12 лет) и «Сириус» (12-14 лет)», – рассказали в администрации.Там отметили, что в Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. В муниципалитете работают как бюджетные, так и коммерческие секции по различным видам спорта. Гимнастика – одно из самых популярных направлений у жителей города.
В Лобне также строится новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Завершить строительство планируют в конце года.
Читайте также:
Около 60 команд стартуют на турнире по гандболу «Герои Города» в Чехове
Подмосковье примет фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры»
Велогонщицы из Подмосковья завоевали две медали соревнований по маунтинбайку
Лора Луганская