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Спортсменки из Лобни взяли четыре золота на турнире по эстетической гимнастике

Фото: пресс-служба г. о. Лобня

Фото: пресс-служба г. о. Лобня

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Представительницы Лобни завоевали четыре золотые медали на традиционном турнире «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Все девочки занимаются в Центре эстетической гимнастики под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной. Они добавили в копилку центра четыре золота. Победу одержали команды «Аника» среди участниц 6-8 лет, «Элис» (8-10 лет), «Адель» (10-12 лет) и «Сириус» (12-14 лет)», – рассказали в администрации.
Там отметили, что в Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. В муниципалитете работают как бюджетные, так и коммерческие секции по различным видам спорта. Гимнастика – одно из самых популярных направлений у жителей города.

В Лобне также строится новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Завершить строительство планируют в конце года.

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Можайская самбистка Мишечкина получила звание мастера спорта
11 апреля 2025, 17:26

Фото: пресс-служба администрации Можайского м. о.

Воспитаннице Можайской спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Варваре Мишечкиной присвоено звание «Мастер спорта России». Об этом сообщил в пресс-службе администрации Можайского муниципального округа.
«Среди достижений спортсменки – победы на областных, зональных и федеральных турнирах по самбо и дзюдо. Тренирует самбистку мастер спорта, тренер высшей категории Алексей Павлов. Дважды воспитанницы школы становились чемпионками мира: Анастасия Шинкаренко в 2015 году и Карина Черевань – в 2022-м. В этом году Карина во второй раз подтвердила звание чемпионки России в весовой категории 65 кг. Теперь ей предстоит защищать честь страны на мировом турнире», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации Можайского м. о.

Как рассказали в администрации, в Можайске – одна из самых сильных в стране школ самбо. Единоборствами занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров.

Ребята занимают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. Можайские спортсмены входят в сборные Московской области и России.

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В Подмосковье с января выдали около тысячи подарочных наборов для новорождённых
11 апреля 2025, 17:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти тысячу подарочных наборов для мам и малышей «Я родился в Подмосковье» выдали в регионе с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В подарочном наборе собрано более 50 самых необходимых предметов, включая средства гигиены, косметику, постельное бельё, одежду и игрушки. Выбрав подарочный набор, будущая мама может больше времени уделить подготовке к родам, посвятить время себе», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Получить подарочный набор могут граждане России, чей ребёнок зарегистрирован в одном из подмосковных отделений ЗАГС. Набор по желанию родителей может быть заменён на выплату в размере 20 тысяч рублей.

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Волонтёров из Подольска наградили за плетение маскировочных сетей
11 апреля 2025, 16:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Волонтёры подмосковного отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Вера Гладич и Светлана Субботина из Подольска получили медали «За безупречную службу» I степени за плетение маскировочных сетей для нужд СВО, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Заслуженные награды активисткам вручил по поручению главы Подольска Григория Артамонова председатель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков.

«После того, как началась специальная военная операция, решили внести свою лепту. Мы нашли себя в том, что плетём сети. Наш труд спасает жизнь бойцов», — сказала Светлана Субботина.
Активистки трудятся каждый день. Кроме того, они обучают плетению всех желающих. С 2022 года женщины сплели уже десять квадратных километров маскировочных сетей.

Ранее сообщалось, что волонтёры Московской области могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны региональных властей, включая выплату грантов и стипендий, страхование жизни, а также организационную, консультативную, методическую и информационную поддержку. Подробная информация об этом размещена по ссылке.

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Жителей Подмосковья пригласили к участию в конкурсе видеороликов «Россия твоими глазами»
Международный конкурс видеороликов «Россия твоими глазами» проводится до 12 июня
11 апреля 2025, 16:20

Фото: iStock/Anastasiia Burlakova

Минэкономразвития России и Фонд «Центр стратегических разработок» запустили Международный конкурс видеороликов «Россия твоими глазами», который проводится с 24 февраля по 12 июня 2025 года.
Целью конкурса является повышение интереса к обширному туристическому разнообразию России среди внутренней и зарубежной аудитории путём сбора и демонстрации видеороликов о путешествиях по стране.

Отбор победителей будет осуществляться в восьми номинациях: «Гастрономические традиции», «Культурное наследие», «Лицо города», «Народы России», «Невероятная Россия», «От Калининграда до Камчатки», «Профессиональный ракурс» и «Яркие события».

В призовой фонд войдут подарки от экспертного жюри.

Принять участие в конкурсе могут все россияне, включая жителей Московской области, а также жители других государств, путешествующие по России.

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Глава Павловского Посада Семёнов обсудил со студентами спорт и благоустройство
11 апреля 2025, 16:17

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов ответил на вопросы студентов местного техникума. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как отметил Семёнов, ему приятно видеть, что ребята интересуются спортом и культурой. Он рассказал, как развиваются спортшколы, строятся новые площадки и зоны отдыха. Так, в техникуме тренируется сильная команда по мини-футболу, которой не хватило совсем немного очков, чтобы попасть во Всероссийскую лигу. Ребята не сдаются и нацелены на результат.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Обсуждали и такие вопросы, как строительство велодорожек, благоустройство дворов и общественных территорий. А студентка, отец которой сейчас находится в зоне спецоперации, спросила, как округ помогает тем, кто защищает Родину. Семёнов рассказал о регулярных гуманитарных поездках и заверил, что, если семье девушке требуется помощь, она её получит.
«Я хотел донести до ребят одну важную мысль: путь каждого человека — это прежде всего его собственный выбор. Не нужно искать причины неудач вовне. Оглянитесь на себя, на свои действия и решения. Мы живем в стране возможностей, где важно не бояться идти вперед. Всё зависит от нас», – сказал Семёнов.
По его словам, такие встречи убеждают, что у молодёжи есть стремление и силы двигаться вперёд.

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