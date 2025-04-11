Юные дмитровские волейболистки стали чемпионками Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.
Команда спортшколы «Дмитров М.Б.М.» одержала блестящую победу на первенстве Московской области по волейболу среди девушек до 16 лет. В «Финале восьми» спортсменки не оставили шансов соперницам, а в решающем матче разгромили команду Дубны – 3:0, сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
На пути к золотым медалям дмитровчанки показали характер и мастерство. В полуфинале они в напряжённом пятисетовом матче переиграли дубненскую команду, а в четвертьфинале без проблем справились с волейболистками из Чехова. Татьяну Ананьину признали лучшим нападающим турнира.
Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.
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Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.
«Наши юные волейболистки в очередной раз доказали, что Дмитров – территория чемпионов! Эта победа – результат упорных тренировок, дисциплины и поддержки наставников. От всей души поздравляю девушек, тренера и всех, кто болел за наших спортсменок. Ваш успех – гордость всего округа!», – поздравил команду с победой глава округа Иван Курданин.Команду готовит тренер Людмила Шершакова.
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Лора Луганская