Российский боец Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике в НИИ им. Н.В. Склифосовского. По данным представителя спортсмена, которые получили в ТАСС, 43-летний боец находится в сознании, а медицинское вмешательство прошло без осложнений.