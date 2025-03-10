Российский боец Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике

Александр Емельяненко (Фото: кадр видео Instagram* @alexemelyanenko)
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике в НИИ им. Н.В. Склифосовского. По данным представителя спортсмена, которые получили в ТАСС, 43-летний боец находится в сознании, а медицинское вмешательство прошло без осложнений.
«Александр перенес операцию. Все в порядке. Он в сознании», — сообщил представитель бойца.Ранее Емельяненко был госпитализирован из-за межпозвонковой грыжи, которая привела к сдавливанию спинного мозга и временному параличу ног. Это состояние вынудило его отменить бой с Артёмом Тарасовым на турнире «Осьминог-5» в Минске, запланированный на 29 марта.
Александр Емельяненко также говорил, что реабилитация после врачебного вмешательства займёт около 10 месяцев.
Читайте также:
«Такой диагноз — крест на карьере»: Врач-невролог рассказал о травме Александра Емельяненко
Реванш Кокоша и Мамедова станет главным событием на турнире «Осьминог-5»
На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе перевозили цианистый натрий
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева