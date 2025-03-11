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«Динамо» ждёт Овечкина: хоккеист заявил о возможном завершении карьеры в НХЛ и возвращении в Москву

Овечкин объявил, что не будет подписывать новый контракт с «Вашингтоном»
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский хоккеист Александр Овечкин рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс», подчеркнув, что решение будет зависеть от состояния его здоровья.
«Посмотрим, скорее всего, в Динамо (вернусь), если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — сказал хоккеист.
Овечкин также прокомментировал шансы на побитие рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» отметил, что не ставит себе жёстких целей, а фокусируется на командной работе и текущих результатах.

Спортсмен добавил, что не видит трагедии в том, если рекорд останется непокорённым. Главное для него — вклад в общий успех команды, а не личные достижения.

«Опять же, я не загадываю, а делаю свою работу. Делаю то, что надо для команды, для результата. Получится — получится, не получится — ничего страшного», — объяснил Овечкин.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ФК «Динамо» ответили на вопрос о мероприятиях в честь рекорда Овечкина. Российский игрок, продолжающий погоню за некогда считавшийся «вечным» рекордом Уэйна Гретцки, является воспитанником динамовской хоккейной школы и болеет за одноимённый футбольный клуб.

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#александр овечкин
#спортсмен
Российский боец Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике
10 марта 2025, 23:59

Александр Емельяненко (Фото: кадр видео Instagram* @alexemelyanenko)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике в НИИ им. Н.В. Склифосовского. По данным представителя спортсмена, которые получили в ТАСС, 43-летний боец находится в сознании, а медицинское вмешательство прошло без осложнений.
«Александр перенес операцию. Все в порядке. Он в сознании», — сообщил представитель бойца.
Ранее Емельяненко был госпитализирован из-за межпозвонковой грыжи, которая привела к сдавливанию спинного мозга и временному параличу ног. Это состояние вынудило его отменить бой с Артёмом Тарасовым на турнире «Осьминог-5» в Минске, запланированный на 29 марта.

Александр Емельяненко также говорил, что реабилитация после врачебного вмешательства займёт около 10 месяцев.

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Депутат ГД Журова: Не уверена, что кто-то сможет побить рекорд Дзюбы по голам
10 марта 2025, 20:14

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

В матче 20-го тура МИР Российской премьер-Лиги с «Крыльями Советов» 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба отличился на девятой минуте и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Это достижение прокомментировала депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
В разговоре с корреспондентом издания «РБ Спорт» она отметила значимость этого рекорда для всего российского футбола и, конечно, для самого спортсмена. Парламентарий подчеркнула, что имя Дзюбы нередко ассоциируется с какими-то околофутбольными темами, скандалами и пиар-акциями, но сейчас своей игрой и уникальным результатом он всем всё доказал.

«Всегда быть первым в рейтинге – это приятно и почетно. Сейчас все эксперты и любители футбола радуются этому рекорду. Все, кроме, наверное, Александра Кержакова», — с улыбкой сказал Журова.

По её мнению, сомнительно, чтобы в ближайшее время кто-то сумеет превзойти достижение Дзюбы. Возможно даже, что этого не произойдёт никогда, заключила прославленная спортсменка и депутат Госдумы.

Напомним, мяч, забитый в ворота «Крыльев Советов», стал для нападающего 234-м во всех турнирах и за все команды, в которых он играл. На счету Александра Кержакова осталось 233 гола.\

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#спорт
#эксперты
#депутат
#футбол
#рекорд
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо близок к переходу в «Ривер Плейт»
10 марта 2025, 18:59

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Колумбийский полузащитник «Краснодара» близок к тому, чтобы покинуть команду и перейти в «Ривер Плейт» из Аргентины. Действующий контракт игрока с лидером российского чемпионата рассчитан до 30 июня 2028 года.
О возможном трансфере колумбийца в аргентинский клуб сетевому изданию «РБ Спорт» рассказали в агентстве Top Champ Management, представляющем интересы футболиста. Подробности сделки там не раскрыли, однако представители Кастаньо утверждают, что она уже близка к завершению.

«В ближайшее время Кевин подпишет контракт с "Ривер Плейт"», — заявили в агентстве.

Колумбийский хавбек выступает за «быков» с 2024 года. В текущем сезоне МИР Российской премьер-лиги и FONBET Кубке России он провёл в составе команды 22 матча, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. На счету Кастаньо также 16 игр за национальную сборную Колумбии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.

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#контракт
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#футбол
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«Сердце динамовского движения»: В ФК «Динамо» ответили на вопрос о мероприятиях в честь рекорда Овечкина
Дмитрий Гафин: Устроим Овечкину встречу с болельщиками после его рекорда
10 марта 2025, 17:47

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российский форвард Александр Овечкин, продолжающий погоню за некогда считавшийся «вечным» рекордом Уэйна Гретцки, является воспитанником динамовской хоккейной школы и болеет за одноимённый футбольный клуб. Председатель совета директоров ФК «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о мероприятиях, посвящённых будущему рекорду соотечественника и одноклубника.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он напомнил, что во время межсезонья в НХЛ, будучи в Москве, Овечкин играл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против популярного клуба медиалиги «Амкал» и даже забил в той игре гол. Спортивный функционер сказал, что клуб, как и вся страна, безусловно поддерживает Александра и желает ему как можно скорее превзойти достижение легендарного канадца. Он также назвал Овечкина «сердцем динамовского движения».

«Ну а что касается наших взаимодействий, то мы рассчитываем, что Александр пригласит нас куда-нибудь, чтобы отметить его достижение, когда он будет в Москве. А мы, со своей стороны, пообщаемся с ним насчёт того, чтобы болельщики футбольного «Динамо» имели возможность выразить ему свой восторг», — сказал Гафин.

Напомним, на текущий момент на счету Александра Овечкина 886 шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ. Для того, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забить девять голов.

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Полузащитник «Спартака» Игнатов полностью восстановился после травмы
10 марта 2025, 16:28

Фото: istockphoto/Andreyuu

Атакующий полузащитник столичного «Спартака» Михаил Игнатов полностью восстановился после травмы. В ближайшее время 24-летний игрок возобновит тренировки с основным составом команды.
Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Из-за мышечного повреждения футболист пропустил матчи возобновившегося после зимней паузы чемпионата против «Оренбурга» (2:0) и «Рубина» (1:2). Полузащитник выступает за «красно-белых» с 2018 года. За это время он провёл в составе «Спартака» 126 матчей в разных турнирах, в которых забил девять голов и отдал 16 результативных передач.

В следующем туре чемпионата Российской премьер-лиги «Спартак» в Москве примет одного из лидеров турнира «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий одинаковое количество очков (43) с «Краснодаром». Коллектив Деяна Станковича в последней игре уступил клубу из столицы Татарстана и идёт на третьем месте, отставая от лидеров на три очка. Матч состоится 16 марта. До этого, 12 марта, москвичи на выезде сыграют с «Акроном» из Тольятти в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

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