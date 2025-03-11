«Динамо» ждёт Овечкина: хоккеист заявил о возможном завершении карьеры в НХЛ и возвращении в Москву

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Российский хоккеист Александр Овечкин рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс», подчеркнув, что решение будет зависеть от состояния его здоровья.
«Посмотрим, скорее всего, в Динамо (вернусь), если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — сказал хоккеист.Овечкин также прокомментировал шансы на побитие рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» отметил, что не ставит себе жёстких целей, а фокусируется на командной работе и текущих результатах.
Спортсмен добавил, что не видит трагедии в том, если рекорд останется непокорённым. Главное для него — вклад в общий успех команды, а не личные достижения.
«Опять же, я не загадываю, а делаю свою работу. Делаю то, что надо для команды, для результата. Получится — получится, не получится — ничего страшного», — объяснил Овечкин.Ранее «Радио 1» передавало, что в ФК «Динамо» ответили на вопрос о мероприятиях в честь рекорда Овечкина. Российский игрок, продолжающий погоню за некогда считавшийся «вечным» рекордом Уэйна Гретцки, является воспитанником динамовской хоккейной школы и болеет за одноимённый футбольный клуб.
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