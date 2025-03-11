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В Балашихе проведут всероссийский турнир по боксу на призы Виктора Агеева

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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ХХХ всероссийский турнир по боксу на призы Виктора Агеева состоится в подмосковной Балашихе 14-18 марта, участниками соревнований станут спортсмены изо всех российских регионов. Информацию об этом пресс-служба Минспорта Московской области разместила на официальной странице министерства в сети «ВКонтакте».
«На турнир приедут сильнейшие спортсмены со всей страны. Московскую область будут представлять более 50 боксёров. Почётными гостями станут титулованные спортсмены, общественные деятели, а также известные артисты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что победа на этом турнире подразумевает выполнение норматива на присвоение звания «Мастер спорта РФ».

Всероссийские соревнования по боксу на призы Виктора Агеева проходят в Балашихе с 2001 года.

Министерство физической культуры и спорта Московской области активно ведёт соцсети и информирует жителей обо всех событиях в мире спорта в регионе через страницу «ВКонтакте» и Telegram-канал.

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Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийской переписи грачей
11 марта 2025, 10:57

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Кампания «Грач — птица 2025 года» стартовала в России, в рамках этой кампании планируется провести максимально полную перепись грачей, чтобы понять, в каком состоянии находится сейчас этот вид, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользовании Московской области.
«Министерство приглашает всех желающих принять участие в акции. Подробная инструкция по корректному подсчёту грачей и электронная анкета размещены по ссылке. Кроме того, при учёте численности птиц будет использоваться раздел «Грачиные гнезда» на платформе iNaturalist и база данных «Онлайн дневники наблюдений птиц», — говорится в сообщении.
Кампанию по подсчёту грачей организовал Союз охраны птиц России. Отмечается, что предыдущая перепись грачей проводилась 25 лет назад.

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В Подмосковье за неделю онлайн-аттестацию прошли около 7 тыс. педагогов
11 марта 2025, 10:34

Фото: istockphoto.com/fizkes

Более 6,8 тыс. педагогов воспользовались услугой по прохождению профессиональной аттестации на госпортале Московской области ха минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Услуга «Аттестация педагогических работников» размещена на подмосковном госпортале в разделе «Образование», подразделе «Квалификация специалистов». Аттестацию можно пройти на первую или высшую категории. Кроме того, учителя с высшей квалификационной категорией могут аттестоваться на педагога методиста и педагога-наставника», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется бесплатно. В министерстве также напомнили, что сроки по онлайн-прохождению аттестации сократили с 90 календарных до 30 рабочих дней.

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Для жительниц Павловского Посада устроили концерт с песнями Виктора Цоя
11 марта 2025, 10:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Концерт «8 марта в рок-ритме» провели для жительниц Павловского Посада активисты Молодой Гвардии в доме культуры «Ленский», там прозвучали знаменитые песни группы «Кино», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Песни Виктора Цоя, основателя и лидера группы «Кино», исполнили Максим Епихин, Сергей Шилин и кавер-группа «Хищные птицы», — говорится в сообщении.
Концерт понравился зрителям.

«Интересная манера исполнения, молодёжный подход – всё это создавало атмосферу настоящего рок-ритма и стало ярким подарком для женской половины аудитории. Желаем ребятам изучать новые композиции, совершенствоваться, а мы с удовольствием придем снова», — поделилась впечатлением от мероприятия семья Смирновых.
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Загруженность дорог Подмосковья утром 11 марта достигла пяти баллов
11 марта 2025, 09:57

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 11 марта, основные пробки отмечаются при проезде в сторону столицы на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало 989 тысяч машин, что на полтора процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Подмосковные полицейские поймали банду разбойников по следам ДНК
11 марта 2025, 09:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Пятерых человек, подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в ноябре 2024 году, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного МВД.
«По данным следствия, в ноябре прошлого года у подъезда одного из домов солнечногорского посёлка Майдарово злоумышленники напали на приезжего из Средней Азии, избили его и отняли пакет, в котором лежало 4 млн рулей, а потом уехали на иномарке», — говорится в сообщении.
Оперативники обнаружили брошенный автомобиль злоумышленников у деревни Бухарово, взяли там образцы ДНК, сверили по базе генетической информации и выяснили, что в числе нападавших был ранее неоднократно судимый уроженец ближнего зарубежья. В результате полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии смогли задержать рецидивиста и четырёх его сообщников. Задержанные рассказали, что успели потратить отобранные у пострадавшего деньги.

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