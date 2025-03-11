В Балашихе проведут всероссийский турнир по боксу на призы Виктора Агеева

Фото: пресс-служба Минспорта МО
ХХХ всероссийский турнир по боксу на призы Виктора Агеева состоится в подмосковной Балашихе 14-18 марта, участниками соревнований станут спортсмены изо всех российских регионов. Информацию об этом пресс-служба Минспорта Московской области разместила на официальной странице министерства в сети «ВКонтакте».
«На турнир приедут сильнейшие спортсмены со всей страны. Московскую область будут представлять более 50 боксёров. Почётными гостями станут титулованные спортсмены, общественные деятели, а также известные артисты», — говорится в сообщении.Отмечается, что победа на этом турнире подразумевает выполнение норматива на присвоение звания «Мастер спорта РФ».
Всероссийские соревнования по боксу на призы Виктора Агеева проходят в Балашихе с 2001 года.
Министерство физической культуры и спорта Московской области активно ведёт соцсети и информирует жителей обо всех событиях в мире спорта в регионе через страницу «ВКонтакте» и Telegram-канал.
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