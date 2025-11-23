Боксёр из Химок выиграл золото на всероссийских соревнованиях
Боксёр Артур Мосоян выступил за Химки на всероссийских соревнованиях и завоевал золотую медаль. Эти состязания определили состав национальной сборной, куда спортсмен вошёл на следующий год.
В турнире участвовали 214 боксёров из 44 регионов России. Артур Мосоян стал первым в весовой категории до 67 килограммов. Он провёл четыре поединка, а в финале единогласным решением судей победил представителя Тамбовской области. Эта победа не только принесла ему золотую медаль, но и дала право выступить за страну на международных соревнованиях в 2026 году.
Турнир собрал сильнейших юношей 16-17 лет. Соревнования провели в рамках федеральной программы «Спорт России». Победа на таком крупном старте знаменует важный этап в карьере Артура Мосояна и показывает его выход на новый уровень.
