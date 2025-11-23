Боксёр из Химок выиграл золото на всероссийских соревнованиях

23 ноября 2025, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Администрации г.о. Химки

Боксёр Артур Мосоян выступил за Химки на всероссийских соревнованиях и завоевал золотую медаль. Эти состязания определили состав национальной сборной, куда спортсмен вошёл на следующий год.