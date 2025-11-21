Подмосковные специалисты завершают восстановление здания в Мелитополе

21 ноября 2025, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Мелитополе заканчивают восстановление ещё одного административного здания. Ремонт стартовал в конце 2023 года, за это время здание заметно преобразили. Там, где раньше стояли старые перегородки, изношенные коммуникации и потрескавшийся фасад, теперь — современная, аккуратная и удобная инфраструктура, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.