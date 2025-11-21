Подмосковные специалисты завершают восстановление здания в Мелитополе
В Мелитополе заканчивают восстановление ещё одного административного здания. Ремонт стартовал в конце 2023 года, за это время здание заметно преобразили. Там, где раньше стояли старые перегородки, изношенные коммуникации и потрескавшийся фасад, теперь — современная, аккуратная и удобная инфраструктура, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Строители полностью разобрали кровлю, перегородки, оконные блоки и старые инженерные сети. Затем они смонтировали новые стены из газобетона и пазогребневых плит, провели современные системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, вентиляции и канализации. В здании поставили новые окна и двери.
Здесь завершили отделку кабинетов, коридоров и санузлов. Обновили электрику, освещение и слаботочные сети. Специалисты укрепили стены, оштукатурили их и покрасили.
Качество работ постоянно контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта при Министерстве ЖКХ Московской области. За время реконструкции они выезжали на объект больше ста раз, чтобы лично оценить ход ремонта и убедиться, что всё идёт по плану.
