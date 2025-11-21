В подмосковной Дубне завершают проектирование нового корпуса хоровой школы

21 ноября 2025, 16:53

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне продолжают работу над новым корпусом Детской хоровой школы. Заключили контракт на проектирование и капитальный ремонт второго корпуса, сообщили в Администрации городского округа Дубна.





Подрядчик уже провёл обследование здания, на следующей неделе приступит к первым демонтажным работам. Решение начать демонтаж до завершения проектной документации приняли для ускорения подготовки.



Второй корпус — это двухэтажное кирпичное здание, которое больше 20 лет стояло закрытым. После ремонта здесь будут кабинеты для занятий с детьми и ещё один концертный зал. Фасад утеплят, заменят окна и кровлю. Внутри проведут перепланировку и установят акустические панели для качественной звукоизоляции.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

Сегодня в хоровой школе проводят занятия с более, чем 500 детей в возрасте от 4 до 18 лет — это значительно больше, чем позволяет основное здание. В школе работают 8 хоровых коллективов и 2 оркестра русских народных инструментов. Дополнительные помещения полностью закроют потребность в новых классах. Завершить капремонт планируют до конца 2026 года.





«При поддержке губернатора региона было принято решение о расширении здания Хоровой школы мальчиков и юношей. Наш город включили в государственную программу. Это позволит нашему знаменитому учебному заведению оставаться ведущим в Подмосковье», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.