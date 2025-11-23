В Сергиево-Посадском округе расчистили 450 метров русла ручья около Московского шоссе

23 ноября 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Администрации г.о. Сергиево-Посадский

21 ноября заместитель главы округа Павел Бронников и сотрудники администрации осмотрели обновлённую береговую линию безымянного ручья около Московского шоссе. Чиновники прошли весь участок протяжённостью около 450 метров — от железной дороги до СНТ «Овражный».