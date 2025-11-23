В Сергиево-Посадском округе расчистили 450 метров русла ручья около Московского шоссе
21 ноября заместитель главы округа Павел Бронников и сотрудники администрации осмотрели обновлённую береговую линию безымянного ручья около Московского шоссе. Чиновники прошли весь участок протяжённостью около 450 метров — от железной дороги до СНТ «Овражный».
Работы по очистке провели в рамках муниципальной программы. Ручей выбрали потому, что он испытывал сильную нагрузку от близлежащих построек. Антропогенное воздействие ухудшило состояние русла, оно заросло кустарником. Помимо этого, во время паводков источник часто выходил из берегов и заливал территории выше по течению, включая садовое товарищество.
В ходе работ рабочие убрали из водотока и прилегающей территории мусор, бытовые отходы и мелколесье. Они вывезли около 100 кубометров строительных отходов, мусора и порубочных остатков. Эти меры восстановили пропускную способность ручья. После того как подрядчик устранит все недочёты, специалисты снова посетят объект для оценки результатов.
Читайте также: