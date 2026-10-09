Боксёр Курочкин из Подмосковья вышел в полуфинал первенства Европы

09 октября 2026, 16:32

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сергей Курочкин из подмосковного Королёва вышел в полуфинал первенства Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспрта московской области.





Соревнования проходят в черногорском городе Будва с 3 по 11 октября. В них участвуют более 450 спортсменов из 40 стран.





«Курочкин выступает в весовой категории до 80 килограммов. На турнире он уже одержал три победы. В одной восьмой финала одолел Мартинеса Куснерса из Латвии, в четвертьфинале — Артёма Хореняна из Армении, а в битве за выход в полуфинал — Леви Валлера из Англии», — говорится в сообщении.