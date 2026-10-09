Готовность капремонта корпуса спортшколы в Ликино-Дулёве приблизилась к 89%

09 октября 2026, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт корпуса № 1 спортивной школы «Феникс», расположенного на улице Калинина в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа, близится к завершению. Работы выполнены почти на 89%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Корпус состоит из двух зданий — бассейна и спортивного зала. Их общая площадь составляет более 4 800 квадратных метров. Спортзал построили в 1969 году, а бассейн — в 1985-м.





«Сейчас в обоих зданиях началась пусконаладка, ведутся электромонтажные работы и устройство слаботочных систем, а также отделка помещений. Прилегающую территорию благоустраивают. На площадке заняты более 60 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.