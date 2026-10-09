В Раменском проведут вечер памяти поэта Николая Рубцова

09 октября 2026, 16:14

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Вечер, посвящённый судьбе и наследию поэта Николая Рубцова, состоится в малом зале дворца культуры «Сатурн» в Раменском 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Декламировать стихи Рубцова со сцены будут артисты окружных театров, а песни, написанные на тексты поэта, исполнят ведущие вокалисты «Сатурна» и победители всероссийских конкурсов. Зрителям также продемонстрируют редкие кадры кинохроники.





«Ведущей вечера будет заслуженный работник культуры Московской области Галина Марченко», — отмечается в сообщении.