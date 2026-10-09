В Раменском проведут вечер памяти поэта Николая Рубцова
Вечер, посвящённый судьбе и наследию поэта Николая Рубцова, состоится в малом зале дворца культуры «Сатурн» в Раменском 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Декламировать стихи Рубцова со сцены будут артисты окружных театров, а песни, написанные на тексты поэта, исполнят ведущие вокалисты «Сатурна» и победители всероссийских конкурсов. Зрителям также продемонстрируют редкие кадры кинохроники.
«Ведущей вечера будет заслуженный работник культуры Московской области Галина Марченко», — отмечается в сообщении.Мероприятие начнётся в 19:00. Возрастных ограничений нет. Адрес ДК «Сатурн»: город Раменское, улица Михалевича, дом №2.
Николая Рубцова называют певцом Русского Севера. При жизни он издал только четыре сборника, но его стихи знают сегодня по всей стране.