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В Раменском проведут вечер памяти поэта Николая Рубцова

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Вечер, посвящённый судьбе и наследию поэта Николая Рубцова, состоится в малом зале дворца культуры «Сатурн» в Раменском 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Декламировать стихи Рубцова со сцены будут артисты окружных театров, а песни, написанные на тексты поэта, исполнят ведущие вокалисты «Сатурна» и победители всероссийских конкурсов. Зрителям также продемонстрируют редкие кадры кинохроники.

«Ведущей вечера будет заслуженный работник культуры Московской области Галина Марченко», — отмечается в сообщении.
Мероприятие начнётся в 19:00. Возрастных ограничений нет. Адрес ДК «Сатурн»: город Раменское, улица Михалевича, дом №2.

Николая Рубцова называют певцом Русского Севера. При жизни он издал только четыре сборника, но его стихи знают сегодня по всей стране.
Лев Каштанов

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