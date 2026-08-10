Боксёры из Подмосковья победили на Спартакиаде народов России
Две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали боксёры из Московской области на второй Спартакиаде народов России. Такой результат обеспечил подмосковной сборной первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования проходили в Челябинске с 3 по 8 августа. В них приняли участие сильнейшие спортсмены страны.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Юлия Чумгалакова из Домодедова, выступавшая в весовой категории до 50 килограммов, и Володя Мнацаканян из Ногинска в весовой категории до 51 кг. Кроме того, Чумгалакова получила спецприз как лучший боксёр турнира среди женщин», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевали Людмила Воронцова из Долгопрудного, Евгений Земляков из Пушкина, Алексей Постников из Подольска и Худобахш Авджамилов из Балашихи. А бронзу Подмосковью принесли Любовь Макеева из Клина, Виталий Бойцов из Балашихи, Елена Бабичева из Королёва и Карина Бабаназарова из Дмитрова.