Боксёры из Подмосковья победили на Спартакиаде народов России

10 августа 2026, 11:32

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали боксёры из Московской области на второй Спартакиаде народов России. Такой результат обеспечил подмосковной сборной первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Соревнования проходили в Челябинске с 3 по 8 августа. В них приняли участие сильнейшие спортсмены страны.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Юлия Чумгалакова из Домодедова, выступавшая в весовой категории до 50 килограммов, и Володя Мнацаканян из Ногинска в весовой категории до 51 кг. Кроме того, Чумгалакова получила спецприз как лучший боксёр турнира среди женщин», — говорится в сообщении.