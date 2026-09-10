Боксёры из Подмосковья стали призёрами чемпионата России
Три серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по боксу среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили с 27 августа по 4 сентября в Саранске. В них приняли участие 312 атлетов из 62 российских регионов.
«Серебряные медали выиграли два спортсмена из Ногинска: Константин Опольский, который выступал в весовой категории 60 килограммов, и Володя Мнацаканян в весовой категории 48 килограммов. В финале Константин уступил представителю Мордовии, а Володя — боксёру из Челябинской области», — говорится в сообщении.А бронзовые награды получили Евгений Земляков из Пушкина, выступавший в весе более 92 килограммов, и Юрий Двали из Балашихи в весе 57 килограммов.