Боксёры из Подмосковья стали призёрами чемпионата России

10 сентября 2026, 15:29

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по боксу среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили с 27 августа по 4 сентября в Саранске. В них приняли участие 312 атлетов из 62 российских регионов.





«Серебряные медали выиграли два спортсмена из Ногинска: Константин Опольский, который выступал в весовой категории 60 килограммов, и Володя Мнацаканян в весовой категории 48 килограммов. В финале Константин уступил представителю Мордовии, а Володя — боксёру из Челябинской области», — говорится в сообщении.