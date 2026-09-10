В Коломне благоустроят Мемориальный парк

10 сентября 2026, 12:50

оригинал Фото: медиасток.рф

Благоустройство Мемориального парка планируют провести в Коломне. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит благоустроить парковую территорию в районе улицы Мешкова общей площадью 5,7 га. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.