В Коломне благоустроят Мемориальный парк
Благоустройство Мемориального парка планируют провести в Коломне. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит благоустроить парковую территорию в районе улицы Мешкова общей площадью 5,7 га. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 422 миллиона 250 тысяч 588 рублей 43 копейки. Заявки принимаются до 21 сентября. Благоустройство будет проводиться в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться из бюджетов региона и округа.