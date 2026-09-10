Подмосковье планирует расширить сотрудничество с Китаем

10 сентября 2026, 13:44

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Московская область хотела бы расширить сотрудничество с Китаем в нескольких сферах, включая торговлю, промышленность, робототехнику, ИИ и культуру. О этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на встрече, которую провели перед открытием VII Российско-Китайского форума малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Во встрече, помимо руководителя Московской области, приняли участие председатель китайской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Ли Хунчжун и председатель российской части Российско‑Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.





«Мы постоянно встречаемся с представителями китайских предприятий, которые могли бы локализовать свои производства у нас. Также мы хотим развивать в нашем сотрудничестве робототехнику и искусственный интеллект. И еще один важный момент — это изучение русского и китайского языков в школах. У нас есть большой запрос на китайский. А Подмосковье со своей стороны может принимать у себя китайских детей, которые хотят учить русский», — сказал Воробьёв.