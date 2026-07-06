Боксёры из Подмосковья взяли девять медалей в финале летней Спартакиады

06 июля 2026, 11:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на финальных испытаниях XIII летней Спартакиады учащихся России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Сыктывкаре с 28 июня по 4 июля. В них приняли участие 106 юношей и 70 девушек из 44 российских регионов.





«Золото Московской области принесли Альбина Юсупова из Долгопрудного, выступавшая в весовой категории более 80 килограммов, Дарья Норкина из Ногинска в весовой категории до 80 килограммов, Тимур Тимирбаев из Лосино-Петровского в весовой категории до 66 килограммов и Марина Смольянова из Ногинска в весе до 63 килограммов», — говорится в сообщении.