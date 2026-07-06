Боксёры из Подмосковья взяли девять медалей в финале летней Спартакиады
Четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на финальных испытаниях XIII летней Спартакиады учащихся России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в Сыктывкаре с 28 июня по 4 июля. В них приняли участие 106 юношей и 70 девушек из 44 российских регионов.
«Золото Московской области принесли Альбина Юсупова из Долгопрудного, выступавшая в весовой категории более 80 килограммов, Дарья Норкина из Ногинска в весовой категории до 80 килограммов, Тимур Тимирбаев из Лосино-Петровского в весовой категории до 66 килограммов и Марина Смольянова из Ногинска в весе до 63 килограммов», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Елизавета Алейникова из Клина (весовая категория до 70 кг) и Полина Волчкова из Дмитрова (весовая категория до 63 кг). А бронзовые награды получили Сергей Курочкин из Королёва (весовая категория до 75 кг), Ярослав Лобанков из Ногинска (весовая категория до 63 кг) и Кристина Григорьева из Сергиева Посада (весовая категория до 52 кг).