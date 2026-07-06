Два подмосковных студента победили на олимпиаде «Я — профессионал»
Два представителя Московской области — Елизавета Кудрявцева и Артем Залимов — завоевали золотые медали в IX сезоне всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Студенческая олимпиада является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«Золотые медалисты олимпиады «Я – профессионал» составят интеллектуальный кадровый резерв страны. Не сомневаюсь: сидеть на «скамейке запасных» вам не придется, потому что новые лидеры «прорывных» проектов нужны России прямо сейчас», — сказал победителям первый заместитель руководителя администрации президента России, глава Совета ассоциации «Я – профессионал» Сергей Кириенко.Елизавета Кудрявцева учится в Московском государственном институте культуры. Она взяла золото в направлении «Креативные индустрии». А Артём Залимов является студентом университета «Дубна». Он стал лучшим в направлении «Химическая технология».
Все победители олимпиады получат премии в размере до 300 тысяч рублей и льготы при поступлении на следующий образовательный уровень.