Достижения.рф

Готовность капремонта школы №3 в Лобне достигла 80%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание лобненской школы №3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова, расположенное на улице Мирная, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Ремонт проводится в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.

«Сейчас в школе, общая площадь которой составляет около четырёх с половиной тысяч квадратных метров, продолжается обновление кровли и фасада, монтаж инженерных сетей и оконных блоков и отделка помещений», — говорится в сообщении.
В программу ремонта входит также установка новой мебели и оборудования и благоустройство прилегающей территории.

Открыть школу для учеников должны 1 сентября.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0