Готовность капремонта школы №3 в Лобне достигла 80%
Здание лобненской школы №3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова, расположенное на улице Мирная, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводится в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас в школе, общая площадь которой составляет около четырёх с половиной тысяч квадратных метров, продолжается обновление кровли и фасада, монтаж инженерных сетей и оконных блоков и отделка помещений», — говорится в сообщении.В программу ремонта входит также установка новой мебели и оборудования и благоустройство прилегающей территории.
Открыть школу для учеников должны 1 сентября.