Боксёры из Подмосковья завоевали 11 медалей в финале VI Спартакиады молодёжи
Четыре серебряные и семь бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области в финале VI летней Спартакиады молодёжи России. Этот результат обеспечил подмосковной сборной третье место в общекомандном зачёте, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Серебряные медали получили Карина Бабаназарова из Дмитровского округа, выступавшая в весовой категории 47 килограммов, Арсений Захаров из Подольска (весовая категория 75 кг), Леон Курчиев из Ивантеевки (весовая категория 71 кг) и Фикрат Мухаметзянов из Раменского (весовая категория 51 кг)», — говорится в сообщении.Бронзу завоевали три спортсменки из Дмитрова: Ангелина Ротань (весовая категория 60 кг), Алина Ветчинина (весовая категория 52 кг) и Софья Блажина (весовая категория 48 кг), представительница Электростали Дарья Панова (весовая категория 75 кг), а также Егор Никитин из Раменского (весовая категория 48 кг) и два боксёра из Подольска: Гор Антонян (весовая категория 63,5 кг) и Данил Хоружий (весовая категория 60 кг).