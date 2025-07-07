Боксёры из Подмосковья завоевали 11 медалей в финале VI Спартакиады молодёжи

07 июля 2025, 09:19

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре серебряные и семь бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области в финале VI летней Спартакиады молодёжи России. Этот результат обеспечил подмосковной сборной третье место в общекомандном зачёте, сообщает пресс-служба Минспорта региона.







«Серебряные медали получили Карина Бабаназарова из Дмитровского округа, выступавшая в весовой категории 47 килограммов, Арсений Захаров из Подольска (весовая категория 75 кг), Леон Курчиев из Ивантеевки (весовая категория 71 кг) и Фикрат Мухаметзянов из Раменского (весовая категория 51 кг)», — говорится в сообщении.