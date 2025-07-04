Реутовский спортсмен Прокудин побил рекорд Европы в гонке с препятствиями
Тренер «Школы героев» из Реутова и Юрий Прокудин одержал победу на чемпионате Европы по гонкам с препятствиями. Он завоевал золото на стометровке, установив новый рекорд, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Победа на чемпионате Европы – не первая в копилке Юрия. Ранее он стал чемпионом мира на дистанции 100 м по версии коммерческого бренда Spartan Race. Прокудин известен и как победитель World Ninja Challenge. А в 2023-м он стал триумфатором российского проекта «Суперниндзя». Сейчас Юрий делится опытом с подрастающим поколением в спортивной «Школе героев» в Реутове. Там занимаются около 400 детей», – рассказали в администрации.В пресс-службе добавили, что реутовчанин Прохор Ханонин завоевал на чемпионате бронзовую медаль, внеся вклад в общий успех российской команды.