Реутовский спортсмен Прокудин побил рекорд Европы в гонке с препятствиями

04 июля 2025, 21:14

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Тренер «Школы героев» из Реутова и Юрий Прокудин одержал победу на чемпионате Европы по гонкам с препятствиями. Он завоевал золото на стометровке, установив новый рекорд, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Победа на чемпионате Европы – не первая в копилке Юрия. Ранее он стал чемпионом мира на дистанции 100 м по версии коммерческого бренда Spartan Race. Прокудин известен и как победитель World Ninja Challenge. А в 2023-м он стал триумфатором российского проекта «Суперниндзя». Сейчас Юрий делится опытом с подрастающим поколением в спортивной «Школе героев» в Реутове. Там занимаются около 400 детей», – рассказали в администрации.