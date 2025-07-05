Федор Смолов выплатил 1 миллион рублей пострадавшему в конфликте в «Кофемании»

05 июля 2025, 16:08

Фото: iStock/blinow61

Федор Смолов выплатил 1 миллион рублей потерпевшему в конфликте в «Кофемании». Также спортсмен извинился за свой поступок перед пострадавшим. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.