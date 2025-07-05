Федор Смолов выплатил 1 миллион рублей пострадавшему в конфликте в «Кофемании»
Федор Смолов выплатил 1 миллион рублей потерпевшему в конфликте в «Кофемании». Также спортсмен извинился за свой поступок перед пострадавшим. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.
Футболист передал извинения мужчине, которого ударил по лицу, и признал, что его поведение было неподобающим. По данным Telegram-канала, Смолов еще 11 июня выплатил компенсацию в 1 млн рублей для возмещения ущерба и примирения сторон.
Согласно информации инсайдеров, спортсмен выразил готовность увеличить эту сумму в несколько раз, однако настаивал, что речь идет именно о компенсации потерпевшему. При этом идти на сделку с группой лиц-вымогателей он был не готов.
Ранее стало известно, что Федор Смолов бросился с кулаками на посетителей в московской «Кофемании». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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