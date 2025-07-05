Фигуристка Маргарита Дробязко опубликовала фото с подросшей дочерью от Ванагаса
Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас показали своего подросшего первенца. Спортсменка опубликовала в личном блоге семейные фото, не скрывая лицо шестимесячной дочери Николины.
«Не знаю, мы ли показываем наш мир Николине или она нам показывает его в новых красках? Знаю только, что нам так хорошо вместе, что не хотим расставаться ни на минуту», — подписала снимки спортсменка.
Чемпионка стала матерью в 52 года. По словам Дробязко, роды прошли легко, и она быстро смогла восстановиться. Маргарита делилась с фанатами, что они с мужем хотели ребенка и рады осуществлению своей мечты.
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