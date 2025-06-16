Боксёры из Подмосковья завоевали 14 медалей на чемпионате ЦФО
Шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате Центрального федерального округа по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Чемпионами стали Сергей Оганисян из Люберец, выступавший в весовой категории 80 килограммов, Юрий Двали из Балашихи (весовая категория 60 кг), Фикрат Мухаметзянов из Раменского (весовая категория 51 кг), Светлана Макарова из Дмитрова (весовая категория 70 кг), Гульнара Каримжанова из Чехова (весовая категория 63 кг) и подольчанка Алина Педченко (весовая категория 48 кг)», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Софья Зайцева из Сергиева Посада (весовая категория +81 кг), Маргарита Силаева из Серпухова (весовая категория 54 кг), Светлана Постнова из Ногинска (весовая категория 48 кг) и Егор Никитин из Раменского (весовая категория 48 кг).
Бронзовые медали завоевали Евгения Турчина из Подольска (весовая категория +81 кг), Эрик Геворгян из Щелкова (весовая категория 63,5 кг), Мурад Магомедов из Мытищ (весовая категория 57 кг), Никита Ротов из Балашихи (весовая категория 57 кг).
Чемпионат проходил в Суздале с 9 по 14 июня, участие в турнире приняли более 80 боксёров из 14 российских регионов.