Боксёры из Подмосковья завоевали 14 медалей на чемпионате ЦФО

16 июня 2025, 12:34

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате Центрального федерального округа по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.







«Чемпионами стали Сергей Оганисян из Люберец, выступавший в весовой категории 80 килограммов, Юрий Двали из Балашихи (весовая категория 60 кг), Фикрат Мухаметзянов из Раменского (весовая категория 51 кг), Светлана Макарова из Дмитрова (весовая категория 70 кг), Гульнара Каримжанова из Чехова (весовая категория 63 кг) и подольчанка Алина Педченко (весовая категория 48 кг)», — говорится в сообщении.