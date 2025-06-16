«Ненужный шлак»: Зарема Салихова высказалась о трансферах «Спартака»
Супруга бывшего президента «Спартака» выразила мнение о трансферах клуба
Жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна высказалась о трансферной политике «красно-белых». Женщина выразила своё мнение в беседе с «Metaratings.ru».
В своём разговоре с «Metaratings.ru» Зарема Салихова жёстко раскритиковала селекционный отдел состава и назвала приобретения команды «неликвидом».
«Такое ощущение, что Жданов с Малышевым клептоманы. Тащат с рынка весь ненужный шлак. Начали с Мевли и Бальде, продолжили Таварешем и Мединой, Абену и Довбню, зачем -то привезли Мангаша и приправили эту сборную солянку Заболотным. Интересно, кто следующий неликвид на вход?» — заявила она.Известно, что резкие высказывания возлюбленной Леонида Федуна мгновенно расходятся по сети, а сама считается неким «серым кардиналом». Зарема не оставляет «Спартак» без внимания и всегда делится своими соображениями по большинству важных событий.