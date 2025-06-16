Первый «Подмосковный СОЛНЕЧНЫЙ сап-фест» собрал более 200 участников
Свыше 200 любителей активного отдыха на воде собрались на пляже «Рублёво» в Красногорске. Там впервые состоялся масштабный фестиваль «Подмосковный СОЛНЕЧНЫЙ сап-фест», сообщили в пресс-службах Минспорта Московской области и Российской федерации сёрфинга.
Призовой фонд соревнований составил 620 тыс. рублей.
«Фестиваль провели впервые. Несмотря на дождливую погоду, собралось много участников – и профессиональных спортсменов, и любителей. Спасибо всем, кто провёл этот день вместе с нами», – сказал министр спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
Самым ярким событием фестиваля стал карнавальный сап-заезд. Участники в необычных костюмах разыграли награды в номинациях: «Лучший патриотический костюм», «Лучшее оформление сап-доски», «Самая спортивная семья», «Самая креативная команда», «Мисс сап» и «Самый SUPовский вуз».
«Решил выбрать образ строителя. Этакий машинист экскаватора, который занимается очисткой рек на сап-борде. Хотелось сделать какой-то добрый образ. Я всё это сделал из вторсырья – картона, утеплителя, сантехнических труб, старых палет. Потратил семь вечеров. После работы по четыре часа проводил в гараже. Главное, что мы все вместе собрались на этом фестивале», – сказал победитель в номинации «Лучшее оформление сап-доски» Дмитрий Майоров.В программу фестиваля вошли всероссийские соревнования профессионалов в дисциплине «доска с веслом» – технический рейс. На старт вышли юниоры и юниорки от 14 лет и взрослые спортсмены с разным уровнем подготовки. Отдельно прошёл любительский заезд.
Гости сап-феста приняли участие в спортивных зарядках, мастер-классах и открытых тренировках на баланс-бордах. Для взрослых и детей подготовили развлекательную программу и выступление кавер-группы.
«Настоящие спортсмены не боятся непогоды, и мы сегодня наблюдали серьёзную борьбу как среди профессионалов, так и любителей. На карнавальном заплыве участники превзошли себя, сложно было выбрать победителей. Мы рады вовлечению всё большего числа людей в сап-сёрфинг», – поделился президент Российской федерации сёрфинга Александр Вайнштейн.Он добавил, что фестиваль планируют проводить ежегодно и сделать его ярким событием лета.