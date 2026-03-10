В восьми округах Московской области отремонтировали остановочные павильоны

10 марта 2026, 11:28

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановки общественного транспорта отремонтировали специалисты Мосавтодора на десяти региональных дорогах в восьми подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.





Работы провели в шести малых населённых пунктах и в двух городах.





«В городской черте остановочные павильоны привели в порядок на улице Девичье Поле в Коломне и на Леоновском шоссе в Балашихе», — говорится в сообщении.



