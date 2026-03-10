В восьми округах Московской области отремонтировали остановочные павильоны
Остановки общественного транспорта отремонтировали специалисты Мосавтодора на десяти региональных дорогах в восьми подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы провели в шести малых населённых пунктах и в двух городах.
Кроме того, остановки починили дороге в деревне Торбеево и на улице Чехова в посёлке Красково округа Люберцы, на дороге у посёлка Горбуша и на улице Ленина в селе Кудиново Богородского округа, рядом с деревней Кунисниково Дмитровского округа, в деревне Максимовка под Истрой, в деревне Житниково под Сергиевым Посадом и на Старом Ярославском шоссе рядом с деревней Григорково Пушкинского округа.«В городской черте остановочные павильоны привели в порядок на улице Девичье Поле в Коломне и на Леоновском шоссе в Балашихе», — говорится в сообщении.