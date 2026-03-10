В Серпухове состоится концерт симфоджаза братьев Ивановых

10 марта 2026, 10:29

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Концерт братьев Ивановых «Этот джаз…» состоится в Серпуховском историко-художественном музее 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Братья Андрей и Михаил Ивановы будут исполнять произведения Херби Хэнкока, Кита Джарретта и Виктора Янга в стиле «симфоджаз», в котором классическая строгость сочетается с джазовыми импровизациями.





«Михаил Иванов — джазовый пианист и композитор, его брат Андрей — сольный контрабасист. Высокий профессионализм и мастерство музыкантов в исполнении и импровизации позволяют им создавать и исполнять музыку в разнообразном репертуаре», — говорится в сообщении.