В Серпухове состоится концерт симфоджаза братьев Ивановых
Концерт братьев Ивановых «Этот джаз…» состоится в Серпуховском историко-художественном музее 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Братья Андрей и Михаил Ивановы будут исполнять произведения Херби Хэнкока, Кита Джарретта и Виктора Янга в стиле «симфоджаз», в котором классическая строгость сочетается с джазовыми импровизациями.
«Михаил Иванов — джазовый пианист и композитор, его брат Андрей — сольный контрабасист. Высокий профессионализм и мастерство музыкантов в исполнении и импровизации позволяют им создавать и исполнять музыку в разнообразном репертуаре», — говорится в сообщении.Концерт начнётся в 18:00. Возрастные ограничения — 12+.
Музей находится по адресу: Серпухов, улица Чехова, дом №87.