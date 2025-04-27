Metaratings.ru: «Торпедо» интересуется защитником «Ак Барса» Журавлевым

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Менеджмент ХК «Торпедо» заинтересовался защитником «Ак Барса» Даниилом Журавлевым, у которого 31 мая истекает контракт с казанским клубом.
Об этом стало известно Metaratings.ru.
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«Журавлев — уроженец Нижнего Новгорода и выпускник школы «Ак Барса». Всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге он провел в казанском клубе», — говорится в материале.В сезоне 2024-2025 года 25-летний хоккеист сыграл 55 матчей и отличился шестью голевыми передачами. Показатель эффективности спортсмена оценивают как «-6».
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