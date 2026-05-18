Боксёры из Подмосковья завоевали 24 медали на межрегиональном турнире

Фото: пресс-служба Минспорта МО

13 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на межрегиональных соревнованиях по боксу среди юношей и девушек 15–16 лет на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира среди военнослужащих, чемпиона Европы Дмитрия Двали. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Соревнования проходили с 11 по 17 мая в Балашихе. Участниками турнира стали 96 атлетов из регионов ЦФО.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись семь подмосковных девушек — Альбина Юсупова, Дарья Норкина, София Зонтикова, Елизавета Алейникова, Полина Волчкова, Марина Смольянова и Кристина Григорьева, а также шесть юношей: Сергей Курочкин, Ярослав Лобанков, Богдан Бухов, Иса Наматов, Матвей Дудоров и Тимур Тимирбаев, который получил почётное звание лучшего боксёра турнира», — говорится в сообщении.