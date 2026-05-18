Юношеская сборная Подмосковья стала чемпионом первенства России по водному поло

18 мая 2026, 11:00

Команда Московской области одержала победу на первенстве России по водному поло среди юношей до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Первенство проходило в Астрахани с 11 по 16 мая. Участие в турнире приняли сильнейшие команды из разных российских регионов.





«Сборная Подмосковья, за которую выступали 12 воспитанников чеховского училища олимпийского резерва №4 и трое представителей рузской спортшколы по олимпийским видам спорта, в финале победила команду Татарстана. А третье место заняли спортсмены из Волгограда», — говорится в сообщении.