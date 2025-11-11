Боксёры из Подмосковья завоевали четыре медали молодёжного чемпионата Европы

11 ноября 2025, 10:54

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве Европы по боксу U-19. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в столице Армении Ереване с 1 по 10 ноября.





«Золотые медали выиграли Арина Варсанян из Королёва, выступавшая в возрастной группе 17-18 лет в весовой категории 63 килограмма, и Худобахш Авджамилов из Балашихи (возрастная группа — 19 лет – 22 года, весовая категория — 67 килограммов)», — говорится в сообщении.