В Подмосковье открыли школу осознанного отцовства
Школа осознанного отцовства заработала в Московском областном перинатальном центре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Занятие для будущих пап провели акушер-гинеколог, заместитель главврача областного перинатального центра Динар Габдрахманов и анестезиолог-реаниматолог центра Семен Лаврентьев.
«В нашем перинатальном центре регулярно проводят уроки для будущих родителей по подготовке к появлению младенца на свет. Но впервые мы решили запустить школу осознанного отцовства. Мужчинам объясняют правила ухода за малышом, технику безопасности, рассказывают о помощи супруге в родах и о других важных вопросах, которые волнуют будущих пап», — сказала заместитель главврача Московского областного перинатального центра Людмила Седая.Занятия для мужчин будут проходить в медучреждении раз в месяц.