В Подмосковье открыли школу осознанного отцовства

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Школа осознанного отцовства заработала в Московском областном перинатальном центре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Занятие для будущих пап провели акушер-гинеколог, заместитель главврача областного перинатального центра Динар Габдрахманов и анестезиолог-реаниматолог центра Семен Лаврентьев.

«В нашем перинатальном центре регулярно проводят уроки для будущих родителей по подготовке к появлению младенца на свет. Но впервые мы решили запустить школу осознанного отцовства. Мужчинам объясняют правила ухода за малышом, технику безопасности, рассказывают о помощи супруге в родах и о других важных вопросах, которые волнуют будущих пап», — сказала заместитель главврача Московского областного перинатального центра Людмила Седая.
Занятия для мужчин будут проходить в медучреждении раз в месяц.
